Wohnungsgesellschaft baut "Kinder-Haus"

Brandenburg (MZV) (tms) Aus einer werden drei Innenstadtkitas! "Stadt und WOBRA entwickeln innerstädtische Kita" lautet die Schlagzeile einer Pressemeldung vom 4. Mai 2007. Damals hatte die wobra das Gebäude Trauerberg 22-26 im Rahmen des Stadtumbaus rückgebaut, doch verwirklichte sich hier die LSB Sportservice Brandenburg gGmbH und eröffnete am 1.09.2013 die Kita "Wellenreiter" für 230 Kinder. Und derweilen sich angrenzend in der Hausmannstraße die nächste Kita (130 Kinder) anbahnt, kommt 2017 auch die wobra zum Zuge. Die somit dann dritte neue Innenstadtkita ist bereits angearbeitet. Baubeginn war am 6. Juni. Ausschachtungsarbeiten, verlegte Rohre und ein großes Bauschild künden vom "Kinder-Haus" in der Bauhofstraße. "Der Begriff ist nur ein Arbeitstitel. Das Namensrecht hat der spätere Betreiber", erklärt wobra-Geschäftsführer Stephan Falk, der also die stadtfördernde Taktik seines Amtsvorgängers Klaus Deschner fortsetzt und sich nicht nur auf die Wohnungswirtschaft begrenzt. Unter Deschners Regie wurde u.a. der Hauptbahnhof saniert und vis-à-vis das Re-Generationenhaus gebaut; unter Falks Ägide kommt nun das "Kinder-Haus". Ein Zweigeschosser aus gelbem Klinkermauerwerk mit 46 Meter langer Straßenfront und 2.400 qm Bruttogeschossfläche für 200 Kinder. Von den zu verbauenden 4,8 Mio. Euro sind bereits Aufträge in Höhe von 1,6 Mio. Euro vergeben. Was vier vergebenen von insgesamt 19 Baulosen entspricht. Für den Rohbau ist die Firma OST BAU GmbH in Verantwortung, will dieser Tage die Streifenfundamente erstellen, um Anfang August die Bodenplatte fertig haben zu können. "Dann feiern wir Grundsteinlegung", verrät Stephan Falk. Bis dahin sollen fünf weitere Baulose ausgereicht sein, die Heizung, Sanitär, Elektro, Dach und Fenster betreffen. Letztere werden vor allem hofseitig, weil großflächig verbaut, um die Gruppenräume zu erhellen. Die sind im Obergeschoss zudem mit einem Laubengang versehen und über eine weit in den Hof ragende Treppenanlage erreichbar, die zugleich zweiter Fluchtweg ist und den Krach der auf- und absteigenden Hort- und Kitakinder (130 + 35) vom Krippenbereich (35) im Erdgeschoss fernhält. Beispielsweise wenn's zum Spielplatz auf der 2.000 qm großen Freifläche geht. Straßenseitig sind Funktionsräume und die Caféteria mit Kinderküche angesiedelt.