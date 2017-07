AfD-Basis probt Aufstand: Petry soll Kandidatur verlieren

artikel-ansicht/dg/0/

Dresden (dpa) Im Flügelkampf bei der AfD wollen Teile der Basis im Kreisverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Parteichefin Frauke Petry die Kandidatur für das Direktmandat bei der Bundestagswahl entziehen. Entsprechende Anträge liegen dem Kreisparteitag am Sonntagin Dohna vor. Hintergrund ist das Bestreben Petrys, den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke und den umstrittenen Dresdner Richter Jens Maier aus der Partei auszuschließen. Beide haben im Kreisverband viele Anhänger.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587422/

AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer nannte das Vorgehen der Petry-Gegner "anstrengend, peinlich und im allerschlimmsten Fall parteischädigend". Die Akteure handelten verantwortungslos, "weil sie auf dem Altar persönlicher Eitelkeiten das berechtigte Interesse des Bürgers an nötigen Veränderungen in diesem Land opfern". Sollte der Parteitag Petry die Kandidatur entziehen, "wird man am Ende mit einer weiter beschädigten Bundesvorsitzenden und ohne Direktkandidaten da stehen", da aufgrund der Kürze der Zeit kein neuer Kandidat rechtlich einwandfrei mehr aufgestellt werden könne.

Auf den sehr wahrscheinlichen Einzug Petrys in den Bundestag bei der Wahl am 24. September dürfte die Parteitagsentscheidung keinen Einfluss haben, da die Landes- und Bundesvorsitzende auch auf Platz eins der Landesliste steht.