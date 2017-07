08.07.2017 18:15

Thema

Steinmeier informiert sich über Lage nach G20-Krawallen

Nachrichten (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich nach den Krawallen am Rande des G20-Gipfels an diesem Sonntag (9.45 Uhr) über die Lage in Hamburg ... mehr