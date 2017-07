artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein Mann hat sich am Sonntagmorgen in Berlin-Kreuzberg in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses verbarrikadiert und Feuer gelegt. Polizisten stiegen über eine Feuerwehrleiter in die Wohnung im zweiten Stock und nahmen ihn fest. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er sich ausbreitete. Die Gründe für die Tat waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Auch die Höhe des Sachschadens konnte nicht angegeben werden.