"Lieder der Sehnsucht"

Brück (MZV) Sein aktuelles 6. Studioalbum "Un Amore Italiano" startete im vergangenen Jahr erfolgreich in den TOP 5 der deutschen Classic-Charts und war, von seinem Publikum lang ersehnt, die Seele der letzten Tournee des Tenors Björn Casapietra.

Eine Auswahl der beliebtesten Lieder dieses Albums hat Björn Casapietra als Medley auch für die diesjährige Tour ins Repertoire genommen. Italienische Klassiker wie "Azzurro", "L'Italiano" oder "Bella e Impossibile" wechseln sich ab mit berühmten und bekannten italienischen Filmmelodien.

Sehnsucht nach der Liebe, nach dem Meer, der Wärme der Sonne, nach einem glücklichen Leben findet sich in den Tenorklassikern, den alten italienischen und spanischen Volksliedern wie "O Sole Mio" oder "Granada". Aber auch das alte deutsche Volksliedergut hat Björn Casapietra für sich wiederentdeckt und erfreut seine Fans u.a. mit Schuberts "Ave Maria" und "O Lieb, so lang du lieben kannst", das als Franz Liszts "Liebestraum" so berühmt wurde.

Es gibt ein Wiederhören mit den schönsten verzaubernden Lieder der Platten der vergangenen Jahre. So gehört natürlich Casapietras unverwechselbare und begeisternde Tenor-Interpretation von Leonard Cohens Klassiker "Hallelujah" ebenfalls zum Programm wie das vielleicht bekannteste schottische Volkslied "Auld Lang Syne".

Und für die treuesten seiner Anhänger singt er selten gehörte romantische und mystische Lieder aus all seinen Studioalben. Frühe Aufnahmen wie "Peace for the Children" und sehr persönliche Lieder wie "Vaters Lied" beginnen die Zeitreise und sind ganz besondere Perlen des Programms. Sie wurden für Björn Casapietra eigens komponiert und gehören zu den ganz besonderen Songs wie auch "Zephyr", das den nordischen Wind beschreibt, der die Sehnsucht bringt.

Sehnsucht, Romantik, aber auch Zuversicht will Björn Casapietra ausstrahlen und mit seiner Musik erreichen, dass die Zuschauer in dieser unruhigen Zeit ausspannen, innehalten, die Musik genießen und neue Kraft schöpfen. Er möchte seinem Publikum ein friedliches, optimistisches Lebensgefühl voller Energie vermitteln. Dabei schafft er leicht und gekonnt den musikalischen Brückenschlag zwischen den verschiedenen Genres - Lebenslust trotzt Melancholie, Hoffnung verdrängt Trauer, Liebe besiegt Verzweiflung; es gibt nie das eine ohne das andere.

Björn Casapietra lebt und singt mit großem Können, mit Leidenschaft und Gefühl für sein Publikum; "er hat eine wunderschöne Stimme, sie ist stark, ausdrucksvoll, wandlungsfähig und sicher" - wie ihm auch die Pressestimmen immer wieder bescheinigen.

Es verbindet die ganz persönlichen Erinnerungen an wunderschöne Momente auf den Bühnen und Kirchen in der Vergangenheit und lässt auch private Verluste und Niederlagen leichter überwinden. Casapietra sagt von sich: "Die Musik und die Liebe - diese beiden Dinge sind die stärksten Kräfte, die ich in meinem Leben spüre. Mit meiner Stimme, meinem wunderbaren sensiblen Pianisten Peter Forster und unseren Liedern."

Zu erleben ist der Tenor am kommenden Sonntag, 16. Juli, um 16.00 Uhr in der Lambertuskirche Brück. Karten zwischen 29 und 33 ist zu bestellen unter der 01806/570070.