1. Niemegker Jahrmarkt mit Rundwanderweg-Einweihung

artikel-ansicht/dg/0/

Niemegk (MZV) Das Amt, die Stadt und die Kirchengemeinde Niemegk mit dem evangelischen Pfarramt laden am kommenden Sonntag, 16. Juli, um 9.00 Uhr in die St. Johannis-Kirche Niemegk ein. Dort wird zum Auftakt durch Pfarrer Daniel Geißler der Wandersegen erteilt, so dass die Wanderer gegen 9.30 Uhr frohen Mutes mit den Natur- und Landschaftsführern Dietmar Grünert und Christian Marthe auf den stadtnahen Wanderweg Nr. 44 erleben können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587437/

Der Weg mit seinen kompakten fünf Kilometern beginnt mitten im historischen Stadtkern Niemegks, am Marktplatz mit seinem wunderschönen Rathaus aus der Zeit der Renaissance und der gegenüberliegenden imposanten Stadtkirche St. Johannis. Innerhalb der Stadt führt die Tour zum alten Wasserturm, in dem sich heute eine Brausemanufaktur und ein kleiner Regionalladen befinden. Weiter geht es zur sehenswerten Postmeilensäule. Raus aus der Stadt erwartet die Wanderer eine weite Wiesenlandschaft mit schönen Ausblicken auf die Stadtsilhouette Niemegks. An der Bungalowsiedlung vorbei führt der Weg weiter hinein in einen schattigen Laubwald bis der Buffbach gequert wird und der Weg wieder in die Stadt hineintaucht bis zum Marktplatz. Dort werden die Wanderer gegen 11.00 Uhr auf dem Marktplatz der Großstraße zurückerwartet.

Um die Eröffnung der Wege gebührend zu feiern, hat das Amt Niemegk zusammen mit vielen engagierten Freiwilligen ein kleines Fest organisiert: Der 1. Niemegker Jahrmarkt!

Der stellvertretende Landrat Christian Stein wird gemeinsam mit Amtsdirektor Thomas Hemmerling und der Vorsitzenden des Amtsausschusses, Karin Commichau, den Jahrmarkt und die Wanderwege offiziell eröffnen. Zwischen 11.00 und 16.00 Uhr werden kulinarische Angebote auf dem Marktplatz im historischen Ortskern der Stadt präsentiert. Es erwarten die Gäste regionale Produkte aus dem Fläming, Getränke aus einem traditionellen Familienunternehmen aus Niemegk und gutes Essen aus der Umgebung. Während die kleinen Gäste bei Seidenmalerei und Basteln aktiv werden können, haben Besucher die Möglichkeit, die Seele etwas baumeln zu lassen oder die Stände auf dem kleinen Markt zu erkunden. Nach der Stärkung können alle Wanderfreunde um 12.30 Uhr die beiden Wanderwege erkunden.

Gemeinsam mit Christian Marthe können die Wanderer bei der längeren Tour Niemegks herrliche Landschaft erleben. Der Rundwanderweg südlich der Stadt Niemegk (Nr. 43, zirka 12 Kilometer) führt die Wanderer - ebenfalls vom Marktplatz startend - hinaus aus der Stadt nach Süden ins Tal der Adda, einem weiteren stadtnahen Bach. Eine Informationsstele gibt Auskunft über diesen Flämingbach. Oben am Waldrand angekommen können Wanderer rasten und die Aussicht und Ruhe genießen. Weiter geht es dann nach Hohenwerbig, dort durchwandern die Teilnehmer die ruhige Dorfstraße mit ihren typischen Vierseithöfen und der Kunstkirche. Die wird am 16. Juli exklusiv für die Wanderer geöffnet sein. Kurz vor Neuendorf hat der Weg dann direkten Anschluss an den Burgenwanderweg, der die vier Flämingburg Rabenstein, Wiesenburg, Burg Eisenhardt und die Burg Ziesar auf 148 Kilometern verbindet. Der eigentliche Wanderweg führt weiter in Richtung Norden bis zum geomagnetischen Observatorium, wo wiederum eine Informationstafel vor dem Objekt Auskunft über dieses Haus gibt. Unweit davon trifft der Wanderweg dann auf die stadtnahe Runde und führt ebenfalls entlang der weiten Wiesenlandschaft und zu den Höhepunkten Niemegks zurück zum Marktplatz.

Wer Lust auf eine überschaubare Runde hat, kann sich auch für die stadtnahe, fünf Kilometer lange Wanderung entscheiden, die von Dietmar Grünert geführt wird.

Die anderen Gäste können auf dem Marktplatz verweilen. An diesem Tag bietet sich die Gelegenheit das Rathaus und die Kirche anzusehen. Beide werden geöffnet sein.