Potsdam (dpa) In zahlreichen Brandenburger Orten werden nach Angaben des Umweltministeriums die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser überschritten. "Brandenburg hat ein Nitrat-Problem", betonte Benjamin Raschke, umweltpolitischer Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Grüne, am Samstag in einer Mitteilung nach der Antwort auf die Anfrage an das Ministerium. Das Wasser könne ohne teure Aufbereitung nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden.