Freie Trauungen als neuer Trend

Als vor zwei Jahren seine Tochter Sarah heiratete, gestaltete Uwe Pfauder deren Trauung. Es war eine wunderschöne Atmosphäre am See, in der Uwe Pfauder unter anderem kleine Anekdoten aus dem Leben von Braut und Bräutigam erzählte. Die Trauung gefiel und es ergaben sich daraus gleich zwei Folgeaufträge, bei deren Realisierung Uwe Pfauder merkte, "das ist die Arbeit, die mir richtig Spaß macht."

Heute ist es so, dass die künftigen Brautpaare ihn kontaktieren, oftmals über das Internet und danach kommt es zum gemeinsamen Beschnuppern. "Beim Gespräch muss die Chemie stimmen, die Trauung soll der glücklichste Tag für das Paar werden", ist der Leitgedanke von Uwe Pfauder, der sich an diesem Termin viel Zeit für das Paar nimmt. Das Paar erzählt seine Vorstellungen von dem, was es am Hochzeitstag erleben will. Mit viel Einfühlungsvermögen verarbeitet dann Uwe Pfauder das Gehörte in dem dafür in Frage kommenden Ablauf und in seine Rede. Später wird die Rede mit einer vorweg festgelegten Vertrauenspersonen des Paares abgesprochen, so bleibt ein wenig Überraschung bis zur Trauung übrig. Der zu gestaltende Ablauf für Uwe Pfauder enthält den Einzug der Braut und des Bräutigams, die Traurede - als Hauptteil des Ablaufes, das Eheversprechen, die Traufrage, die Ringübergabe, ein Ritual der Eheleute, wenn es gewünscht wird und den Auszug des Paares. Die Auswahl der Musik ist ebenfalls Bestandteil der Arbeit von Uwe Pfauder.

Mit der Möglichkeit der Freien Trauung entfaltet sich ein breites Sortiment an Trauorten. Weiterhin beliebt bei Falkenseer und Havelländer Brautpaaren sind die Kirchen für die Freien Trauungen. So fanden bereits Trauungen in der Kirche in Petzow, eine andere in der Alten Neuendorfer Kirche in Potsdam statt. Demnächst wird Uwe Pfauder eine Trauung auf dem Schiff "Sirius" durchführen und für nächstes Jahr gibt es gar eine Anfrage zur Trauung in einem Heißluftballon.

Gleich, wo die Trauung stattfindet, Uwe Pfauder sagt über seine Tätigkeit: "Trauungen sollen der schönste Augenblick für die Paare sein. Ich gebe dem Brautpaar diesen Moment und bekomme einen schönen Augenblick zurück. Für mich ist das eine tolle Arbeit, eine tolle Berufung."

Interessierte können Uwe Pfauder über das Internet www.ringelnatzfreund.de erreichen und mehr zu seiner Tätigkeit erfahren.