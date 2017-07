artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Deutschland im internationalen Vergleich mangelhafte Entwicklung bei der Digitalisierung in der Medizin attestiert. "Unser Ziel in der Gesundheitsforschung - und deshalb haben wir ja auch in der Hightech-Strategie da einen Schwerpunkt gesetzt - muss ja sein, auch Rückstände aufzuholen", sagte Merkel (CDU) in einem am Sonntag veröffentlichten Video-Beitrag auf der Website der Bundeskanzlerin.