Ostjugend mit Silastik, Schlaghose und Beatmusik

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die, die wir uns vor 50 Jahren der Beatmusik verschrieben hatten, wollten das auch nach außen zeigen, so wie es uns unsere Vorbilder im Westfernsehen vorlebten. Doch an die kultigen Sachen heranzukommen war damals äußerst schwierig. Zudem fanden unsere Vorstellungen von zeitgemäßer Kleidung und Haarpracht bei unseren Eltern nur bedingt und bei den staatlich gelenkten Stellen überhaupt keine Zustimmung. Das brachte zum Teil heftige Konflikte mit den Erwachsenen, stachelte uns aber auch zu den verrücktesten Ideen an. An einige Erlebnisse aus dieser Zeit soll nachfolgend erinnert werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587447/

Zu dieser Zeit trug die Bekleidungsindustrie der DDR herzlich wenig zur Befriedigung der Wünsche an modischer Bekleidung für die Jugend bei. Das war nach dem vom Politbüro im Herbst 1965 eingeleiteten jugend- und kulturpolitischen Kahlschlag von den staatlichen Stellen auch nicht anders gewünscht. Schließlich hatte man doch der Beatmusik und der damit einhergehenden Beatkultur und -mode den Kampf angesagt. Wollten sich die jungen Leute damals dennoch dem Trend im Westen folgend kleiden, so konnten nur die westdeutsche Verwandtschaft oder eigene Kreationen Abhilfe schaffen.

Auch ich zählte zu dieser Zeit zu den jungen Beat-Enthusiasten, die sich sehnlichst eine Levi's-Jeans und dazu ein Nyltesthemd in leuchtend roter Farbe wünschten. Meine Großmutter, die sich ohnehin auf Verwandtenbesuch in den Westen aufmachen wollte, versprach, das Problem für mich zu lösen. Schließlich stand meine Konfirmation bevor, und so glaubte sie, wäre das für meinen Patenonkel Reinhold in Bonn eine gute Gelegenheit, sich auch mal erkenntlich zu zeigen. Der war dann auch anfangs bereit, für sein armes Patenkind im Osten etwas Geld locker zu machen. Allerdings schränkte er gleich ein, dass er für "Ami-Buxen", wie er die heißbegehrten Levi's-Jeans nannte, kein Pfennig rausrücken würde. Den Höhepunkt seiner Entrüstung fand aber mein Wunsch nach einem roten Nyltesthemd. "Niemals würde er für ein rotes, ein Kommunistenhemd, sein sauer verdientes Geld verschleudern", so sein niederschmetternder Kommentar. Da war dann selbst meine resolute Großmutter sprachlos und beschloss, fortan die familiären Bande nur noch auf die obligatorischen Weihnachtsgrüße zu begrenzen. Dank meiner stets pragmatischen handelnden Großmutter, ihren Überredungskünsten und anderer Westverwandtschaft bin ich dann aber doch noch zu meinem Wunschhemd und dem ersten weißen Rollkragenpullover aus synthetischen Fasern gekommen. Nun hatte ich leider immer noch keine Jeans, war aber mit dem Pullover voll im Trend. Denn zu dieser Zeit trug der modebewusste junge Mann, laut Webbeitrag "DDR-Kleidung - Eigene u. fremde Kreationen", den Rolli-Pullover unter dem Sakko bzw. der Anzugjacke oder leger mit Hemden kombiniert.

Nur zu oft fehlte es aber an der Westverwandtschaft, die bereit war, die heißbegehrten Kleidungsstücke zu kaufen und in den Osten zu versenden. Da halfen dann nur eigene Lösungen, oder man kannte jemanden, der weiter helfen konnte. An so einen Fall erinnert sich der Rathenower Mathias Korn, Mitglied einiger lokaler Beatbands und der letzte Schlagzeuger der Electric's: "Bei uns jungen Leuten waren damals Schlaghosen, in unserem Sprachgebrauch 'Schlach-Hosen', äußerst beliebt. Die Mädels hatten ja meistens irgendwelche Beziehungen, um an die Dinger ran zu kommen. Bei uns Knaben sah das etwas anders aus, denn in den Jahren 1967/68 gab es hier noch nichts in diese Richtung. Doch bald nahte Rettung. Ein geschäftstüchtiger junger Mann aus Rathenow kam auf die Idee, Schlaghosen für sich selbst und dann auch für andere zu nähen. Er, nennen wir ihn X, hatte sich einen Universalschnitt beschafft. Unter Zugaben respektive Minderungen der Grundmaße für die entsprechenden Körperstellen wurde der Schnitt schnell an die Konturen des zukünftigen Trägers angepasst. Dieser musste schließlich nur noch den Stoff und gegebenenfalls gewünschte Accessoires liefern. Nach ein paar Stunden war die trendige Hose fertig. Und mit ihr passte man wieder in die Szene unserer Stadt. Unser Freund X war sehr kreativ und vervollkommnete ständig sein Angebot. Schließlich produzierte er die unterschiedlichsten Ausfertigungen. Dazu zählten Hosen mit seitlicher Kellerfalte im Schlag, Stoff innen und andersfarbig, hier mit und ohne Knöpfe bzw. Goldkettchen. Auch konnte man den hinteren Teil des Hosenschlags etwas länger, bis zum Boden, sowie mit hoher oder niedriger Leibhöhe, mit und ohne Bügelfalten, usw. auswählen. Selbst trug Freizeitschneider X seine Hosen gern mit weitem Beinschlag und niedriger Leibhöhe, dazu einen Ledergürtel mit einer relativ wuchtigen Messingschnalle. Seine Hose war am Bund immer äußerst niedrig bemessen, so dass man schon mal gewisse anatomische Einzelheiten der Rückseite erkennen konnte. Eines Abends beim Jugendtanz im Blauen Saal des Kulturhauses kam dann das, was wohl mal kommen musste. Der Tanzboden war wie immer proppenvoll, die Beat-Musik vom Feinsten, Hitze stieg auf... X gab beim Tanzen gehörig Gas und schüttelte heftig Körper und Beine im Takte der Musik. Das nahm ihm schließlich seine im Bund knapp bemessene Hose übel und begann über die Hüfte nach unten zu gleiten. Plötzlich stand er mit runter gerutschter Hose inmitten der tanzenden Meute, was bei den in seiner Nähe Tanzenden zur großen Heiterkeit führte. Grinsend und gelassen zog X seine Hosen wieder hoch und achtete nun etwas mehr auf deren Körpersitz - wir natürlich auch."

Vom 16. Juni bis zum 18. Juni 1967 fand in Monterey in Kalifornien ein vielbeachtetes internationales Pop-Festival statt. Dort traten aktuelle und spätere Popgrößen wie Jimi Hendrix, Otis Redding, The Who, Janis Joplin, Eric Burdon and the Animals, The Byrds u.a. auf. Das Pop-Event gilt heute als Start in die Hippie-Kultur. Modisch bedeutete das noch größere Buntheit, verrücktere Kleidung und all das im Sinne eines friedlichen Miteinanders. Die Love-and-Peace-Bewegung war geboren.

"Aber nicht in Rathenow - das Angebot an jugendgemäßer Kleidung in HO und Konsum war doch zu gruselig. Besonders für uns junge Kerle gab es Ende der sechziger Jahre nur einfarbige oder gestreifte Hemden in gedeckten Farben und doofe Dederon-Hosen in grau oder Bronze-Ton", weiß Mathias Korn zu berichten. "Irgendwer erzählte mir", so erinnert er sich weiter, "in der Großen Hagenstraße im Bekleidungswerk würden sie tolle Hemden auf Bestellung nähen. Das hörte sich großartig an und überzeugte schließlich auch meine Mutter, mir finanziell unter die Arme zu greifen. Im Magnet-Kaufhaus konnte ich aus dem sehr 'übersichtlichen' Sortiment einen Baumwollstoff mit schönen blauen, unterschiedlich großen Rosen auf knallrotem Untergrund auswählen und sogar noch goldfarbene Kugelknöpfe erstehen. Großartig! Anschließend im Bekleidungswerk durfte ich meine Wünsche für mein Wunderwerk hinsichtlich Schnitt und Ausführung in Auftrag geben. Ich wusste ziemlich genau, was ich wollte, denn meine Inspirationen hatte ich mir vorher aus dem Beat-Club geholt. Nach 14 Tagen war es soweit. Mein Hemd war fertig und kostete ganze 15,00 MDN (Mark der Deutschen Notenbank). Ich bestaunte das textile Wunder voller Stolz. Mit dem hochgezogenen, breiten Kragen und den extrem langen Ecken aus dem schicken roten Stoff mit den blauen Rosen war das geschneiderte Kunstwerk sehr gelungen. Dazu die paarweise untereinander angeordneten Goldknöpfe auf der Knopfleiste und 'scharfe' 7 cm breite Manschetten mit jeweils 6 Goldknöpfen machten das Hemd zu einem wirklichen Gedicht. Am Nachmittag musste ich sofort das gute Stück, zusammen mit meinen LEVIS 501 und weißen Turnschuhen, den Freunden vom Lutherplatz präsentieren. Der Erfolg war unbeschreiblich. Jedenfalls trug ich etliche Tage das Flower-Power-Hemd voller Stolz durch Rathenow und dort besonders vor der 'Milchbar' zur Schau. Bis dann eines Tages... Ich hatte die junge Frau mit ihrem Kinderwagen gegen die untergehende Sonne in der Berliner Straße herankommen sehen, fröhlich lallte das Kleinkind in seine Kissen. Die Kissen! Mich erfasste blankes Entsetzen, wahnwitzige Wut und grenzenlose Trauer. Die Kissen, nein sogar der ganze Bezug in diesem besch... Kinderwagen leuchtete in blauen Rosen auf knallrotem Untergrund, nur die Knöpfe fehlten. Mann, war das ein Tiefschlag! Und ich war unendlich sauer. Bloß schnell nach Hause und das Hemd ausziehen, war jetzt mein Gedanke. Auf dem Heimweg sah ich noch beim Vorbeilaufen im Schaufenster des Kaufhauses neu eingetroffene Kinderwagen stehen. Einer davon bezogen mit 'meinem' Stoff. Aber das war jetzt sowieso egal.Das Hemd habe ich nie wieder angezogen, es gammelte noch einige Jahre in der Kiste mit dem Faschingszeug vor sich hin, bis es dann endgültig verschwand."