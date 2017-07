Netzwerk Gesunde Kinder: Schulungskurs

artikel-ansicht/dg/0/

Eingeladen sind alle Erwachsenen, die Lust, Zeit und die richtige Einstellung haben, für junge Eltern mit Babys und Kleinkindern ein zuverlässiger, freundschaftlicher Ansprechpartner und Begleiter zu sein.

Seit 2009 gibt es das Netzwerk Gesunde Kinder Brandenburg an der Havel. Seither haben über 500 Kinder mit ihren Eltern den Weg in unser Netzwerk gefunden und werden von geschulten, sehr engagierten Familienpatinnen und -Paten liebevoll durch den Familienalltag begleitet. Gerade nach der Geburt eines Kindes ist vieles auf den Kopf gestellt und manchmal bedarf es eines vertrauten Menschen, der mit Wissen, Erfahrung, Rat und Tat oder mit ein paar aufmunternden Worten zur Seite steht. Am Mittwoch, dem 13.September 2017 ist es wieder soweit. An 15 Abenden und einem Samstag werden Sie gut auf Ihre verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet. Sie beschäftigen sich mit Themen wie Schwangerschaft und Geburt, Versorgung und Entwicklung von Babys und Kleinkindern, Kinderkrankheiten, Zahngesundheit, Unfallverhütung/1. Hilfe, Antragswesen, Angebote und Hilfen für Eltern, Kinderbetreuung sowie Gesprächsführung. Der Kurs ist kostenfrei, alle Teilnehmer erhalten eine qualifizierte Teilnahmebescheinigung.

Nähere Informationen unter:

www.klinikum-brandenburg.de (Netzwerk Gesunde Kinder)

Anmeldung bitte bei:

Andrea Schumacher

Netzwerk Gesunde Kinder Brandenburg an der Havel Tel.: (03381) 2147250, Mobil: 0173 5219924

schumacher@klinikum-brandenburg.de