Bernau/Berlin (MOZ) Die Überraschung war mehr als gelungen - und 16.000 Zuschauer fieberten mit: Als die Bernauerin Antje Sadig beim Berliner Rundfunk Open Air in der Wuhlheide an diesem Wochenende auf die Bühne kam, ahnte sie nicht, was als nächstes passieren würde. Die Märkische Oderzeitung hatte zehn Leser eingeladen bei dem Musik-Event dabei zu sein. Antje und ihr Freund Marco Limberg gehörten dazu. Marco unterdessen hatte noch andere Pläne außer Alphaville, Chris Norman, die Hermes House Band und Limahl live zu erleben. Er machte seiner Antje einen Heiratsantrag - und alle waren dabei.

Das Pärchen kennt sich seit fünf Jahren. Beide haben sich damals über ein Online-Portall kennengelernt. Seit dem gehen jedes Jahr zusammen aufs Berliner Rundfunk Open Air. Sie ist 54, er 55 Jahre alt. Marco pflegt seine Eltern zu Hause in Bernau. Ihr erstes Date hatten sie auf der Brücke der Wernsdorfer Straße, die über die Dahme in Schmöckwitz führt. Die Ringe hat hatte der Brandenburger übrigens schon lange vorher besorgt. Das Konzert wird den beiden mit Sicherheit in Erinnerung bleiben. Marco versprach auch: „Wir kommen 2018 ganz sicher wieder zum Open Air, dann sind wir sicher schon verheiratet.“

Zu den zehn MOZ-Lesern gehörten außerdem die überglückliche Gewinnerin Karin Schugk aus Bernau (61). Sie hatte zudem das Meet & Greet mit Chris Norman gewonnen. Frau Schugk kam mit ihrer Cousine Christine (61), die extra aus dem Harz für Event und Chris Norman angereist war.

Die beiden Frauen waren völlig begeistert, ihren Jugendstar auf der Bühne zu erleben und dann noch live zu treffen. "In den 70ern waren wir oft zusammen auf Piste", so Karin Schugk. "Zu 'Midnight Lady' wurde doll geschwoft und bei 'Mexican Girl' und 'Living Next Door To Alice' ging so richtig die Post ab. Da sind wir immer noch textlicher. Das ist unsere Jugend - das vergißt man nicht!"

"Chris ist ein toller Typ", schwärmt ihre Cousine Christine und ergänzt: "Er ist einfach ein toller Typ. Freundlich, bodenständig und wie guter Wein ist er mit der Zeit gut gereift! Eine Zeit lang - als er die Haare länger hatte, kraus und wild - da war er nicht so mein Fall, aber das war eben die Zeit ... heute sieht er viel besser aus!"