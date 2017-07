"Antänzer" nach Verfolgungsjagd in U-Bahn-Tunnel festgenommen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 25-jähriger mutmaßlicher "Antänzer" ist in einem Gleistunnel der Berliner U-Bahn-Line 7 festgenommen worden. Er hatte am Samstagmittag zusammen mit einem Komplizen einen 33-jährigen Touristen in Neukölln belästigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Duo habe dem Mann mit der sogenannten "Antanz-Masche" das Handy gestohlen. Beide Täter flüchteten, das Opfer alarmierte die Polizei. Während der Komplize mit dem gestohlenen Handy entkommen konnte, gelang es den Beamten, den 25-Jährigen zu verfolgen. Im U-Bahnhof Hermannplatz verschwand der Mann zunächst im Bahntunnel. Doch nach Abstellen des Stroms konnte er schließlich im Gleisbett kurz vor der Station Rathaus-Neukölln festgenommen werden.