artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg ist eine einjährige Amnestie bei unerlaubtem Besitz von Waffen und Munition in Kraft eingetreten - wenn sie rechtzeitig zurückgegeben werden. Damit solle die Zahl illegaler Waffen reduziert werden, teilte das Innenministerium am Sonntag mit.