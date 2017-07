artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburg wirbt in diesem Jahr zum Tag der Einheit in London mit zahlreichen Veranstaltungen. Ein modernes, leistungsfähiges und zukunftsgewandtes, aber auch traditionsbewusstes Bundesland solle vorgestellt werden, betonte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Sonntag in einer Mitteilung. Eine Internetseite zur Präsentation in der britischen Hauptstadt wurde freigeschaltet.

Die Veranstaltungen laufen vom 4. bis 6. Oktober unter dem Motto "Brandenburg - Just my cup of tea! Brandenburg meets Britain". Auf dem Programm steht anlässlich des 100. UFA-Jubiläums ein Film-Live-Konzert mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg. Begleitet wird der 1924 entstandene Stummfilm "Der letzte Mann" von F. W. Murnau. Geplant sind auch ein Straßenfußballturnier für Toleranz, Unternehmergespräche und eine Präsentation des Reiselandes. Brandenburg ist nach 2006 damit zum zweiten Mal in London. 2008 gab es Veranstaltungen in Warschau, 2011 in Zagreb und 2013 in Den Haag.