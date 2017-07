artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Köpenick von einem Linienbus überfahren und schwer verletzt worden. Die 56-Jährige war am Samstagmittag auf der Johannisthaler Chaussee in Richtung Königsheideweg unterwegs, als sie kurz hinter der Einmündung des Radwegs auf die Straße von dem überholenden BVG-Bus erfasst wurde. Nach Polizeiangaben vom Sonntag stürzte die Frau unter den Bus und wurde am Unterkörper überrollt. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen an Beinen, Becken und Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.