Gewerkschaftsschule Bernau Welterbe - Ministerin:Â GlÃ¼cksfall

Potsdam (dpa) Die Aufnahme des Bauhaus-Areals in Bernau auf die Liste des Unesco-Kulturerbes ist nach Ansicht von Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) ein großer Glücksfall. Damit verfüge das Land nach den preußischen Schlössern und Gärten bereits über eine zweite Welterbestätte, betonte Münch am Sonntag nach Entscheidung des in Krakau tagenden Unesco-Komitees. "Ich freue mich sehr, dass wir erfolgreich mit unserem Antrag waren und nun Teil des Bauhaus-Welterbes sind", sagte sie.