Hand-Brezeln belegen zweiten Platz

Die Idee des Eberswalder Teams waren sogenannte Brezel-Mudras. Sie riefen dazu auf, jeweils zu zweit ein spezielles Handzeichen in Form des Laugengebäcks zu formen und ein Foto davon auf die Webseite der Kampagne hochzuladen. Wie am Stand vom Sonntag auf brezel.world zu sehen war, wurden weltweit 660 Bilder gemacht. Doppelt so viele Menschen müssen sich demnach beteiligt haben. 20 Cent pro Mudra-Bild gehen an die Amadeu-Antonio-Stiftung.

Erreicht hat die Aktion sogar wesentlich mehr Personen. Es wird von 100000ausgegangen. Darunter Brandenburgs Wissenschaftsministerin Martina Münch, Artisten aus Peru und eine Schulklasse aus China.