Kickende Cliquen

(MOZ) Als hätten sie es fürs Foto einstudiert, springen der Spieler der Mannschaft "Aufsteiger 63" und die Jungs vom Team "FIMS" nach dem Ball. Nur zwei von zwölf Teams, die am Freitag am achten Cliquen-Cup im Eberswalder Westendstadion teilnahmen. Soviel wie noch nie. Dementsprechend voller war es auf den Rängen. Bis 22 Uhr wurden die Partien ausgetragen. Im Finale besiegte "Black and White United" das Team "VIP". Dritter des Turniers wurde "Aufsteiger 63". Seit 2012 wird der Cliquen-Cup ausgetragen. Zu Beginn noch zwei Mal im Jahr.