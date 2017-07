Betrüger treiben ihr Unwesen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt/Gartz (MOZ) Zwei Betrugsversuche sind am Freitag misslungen. Bei einem 79-Jährigen aus Schwedt meldet sich telefonisch ein Mann und gab vor, Mitarbeiter einer bekannten Telefongesellschaft zu sein. Der Unbekannte sprach davon, dass ein Garantiefall eingetreten sei und deshalb ein neuer Vertrag abgeschlossen werden müsse. Der Schwedter erkundigte sich bei seiner Telefongesellschaft und erfuhr, dass es sich vermutlich um einen Betrüger handelt. Als der Unbekannte zur Vertragsunterzeichnung an der Tür erschien, wurde die Polizei informiert. Der Mann flüchtete.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587505/

In Gartz meldeten sich Betrüger mehrfach telefonisch bei einer 63-Jährigen. Dieser wurde ein Geldgewinn in Höhe von 49 000 Euro in Aussicht gestellt, wenn sie Guthabenkarten in Höhe von 900 Euro kauft und die Codes an die Betrüger übermittelt. Das tat sie nicht, sondern informierte die Polizei. Die Beamten warnen ausdrücklich vor diesen oder ähnlichen Betrugsmaschen.