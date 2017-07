Bündnis 90/Grüne läuten Bundestagswahlkampf ein

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Brandenburger Landesverband von Bündnis 90/Grüne hat in Oranienburg (Oberhavel) mit einer Sommerkonferenz auf die Bundestagswahl im September eingestimmt. "Wir müssen raus aus den fossilen Energien", bekräftigte die Brandenburger Spitzenkandidatin Annalena Baerbock am Sonntag in einer Mitteilung Forderungen ihrer Partei. Sie sprach sich zudem für eine Kindergrundsicherung aus, die ohne Antrag für alle Kinder greifen müsse. Ein reiches Land könne sich arme Kinder nicht mehr leisten, sagte Baerbock.