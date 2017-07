Gratulationscour reißt nicht ab

artikel-ansicht/dg/0/

Neulewin (MOZ) Die Gratulationscour wollte am Sonnabend nicht enden. Der Neulewiner Kneipp-Kindergarten hatte zum 80-jährigen Bestehen eingeladen. Viele Menschen aus dem Oderbruch, die in irgendeiner Verbindung zu dem Kindergarten stehen, kamen vorbei,um mitzufeiern. "Mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet", sagte Kita-Leiterin Isolde Daue. Froh sei sie vor allem deshalb, weil so viel Ehemalige, die in der Kia betreut wurden, den Weg zu dem Jubilar fanden. "Das zeigt uns, wie gut hier immer gearbeitet wurde", so die Leiterin.