Wassersportler in einem Boot

Auf der Spree gegenüber dem Ruderhaus herrschte am Sonnabend reger Bootsverkehr. Ein dichtes Gewusel von Ruderbooten, Kanus, Kajaks, Drachenboot, Spreewaldkahn und Kutter bevölkerte den Fluss. Kam eines der Boote wieder am Steg an, entstiegen deren Insassen, kaum fünf Minuten später ging es mit neuer Besatzung wieder auf den Fluss: Gar nicht so einfach, Vertreter aller Beeskower Wassersportvereine auf ein Foto zu bekommen. Und doch herrschte beim zweiten Kiezfest der Wassersportler Harmonie. Keinen Moment lang war etwas von dem hartnäckigen Gerücht, zwischen Ruderern und Kajakfahrern, zwischen Drachenbootlern und Kanuten gebe es sportliche Reibereien, zu spüren, im Gegenteil: Die Vereine bewiesen wie beim ersten mal vor einem Jahr, dass sie am Stärksten sind, wenn sie sich gemeinsam in ein Boot setzen.

Haupt-Ausrichter waren der Ruderclub, der Kanusportverein, die Abteilung Drachenboot bei Preußen Beeskow und der Beeskower Betriebsteil der Storkower Fischgenossenschaft.

Das Ruderbootshaus erwies sich wieder als passender Veranstaltungsort, denn nur an dieser Stelle gibt es Stege mit unterschiedlichen Einstiegshöhen, die für alle Bootstypen geeignet sind. Und die Nachbarschaft zur Fischgenossenschaft, die auch diesem Jahr für exquisite Verpflegung sorgte, zahlte sich aus. Die Fischer hatten mit einem Würfelspiel, bei dem es üppig zusammengestellte Fischpakete zu gewinnen gab, und einer Riesen-Hüpfburg attraktive Programmpunkte geschaffen. Dies gilt auch für den Anglerverein Anglersruh, der sich mit Angel-Zielwerfen an der Spielstraße beteiligte. Die Touristiker der Spreeregion Beeskow-Schwielochsee bewiesen, dass sie mit aktuellem Informationsmaterial für all jene, die die Region von der Wasserseite aus erkunden wollen, aufwarten können. Neu und dicht belagert waren die Wasser-Kugeln, in denen sich Kinder begeistert einschließen ließen, um anschließend über die Wasserfläche eine Pools zu rollen.

Den ganzen Nachmittag gab es Spaßregatten, wobei es zu kuriosen Kombinationen kam. "Drachenboot Ü30 gegen Ruderboot Ü70", "Ruder-Vierer gegen Kutter", "Drachenboot gegen Kanu-Rennboot-Vierer" sind nur drei Beispiele für die Wettkämpfe, die nicht selten unerwartet knapp ausgingen. Dazu stakte Beeskows Stadtkämmerer Steffen Schulze Besucher mit dem Spreewaldkahn "Kietzer" über die Spree.

Am Ende zeigten sich die Vereine hochzufrieden mit dem Verlauf des zweiten Kiezer Wassersportfests. "Diese gute Nachbarschaft sollten wir pflegen" meinte etwa Friedhelm Lobback, Vorsitzender des Anglervereins Anglersruh. "Super, wieder so gelungen wie beim ersten mal", fand Ruderin Heike Leschke vom Organisationsteam. "Wir können stolz sein, dass die Besucher die ganze Zeit über so konstant und zahlreich bei der Stange geblieben sind" ergänzt Karsten Krüger, Vorsitzender der Preußen.

Der Wassersportler Heiko Härchen regt an, eine männliche Drachenbootmannschaft zusammenzustellen, an der alle Wassersport-Vereine einträchtig vertreten sind. Erstes Zusammentreffen ist am Mittwoch um 20 Uhr zum Grillen und Kennenlernen bei den Kanuten. Eine Woche darauf soll es das erste mal mit dem vereinsgemischten Boot auf Tour gehen. Interessierte können sich unter Tel. 0177 8236550 melden.