Mit Kunst und Musik durch die Nacht

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Kunst und Kultur, Farben und Klänge, Natur und Landschaft, Speis und Trank - von allem gab es bei der Langen Nacht in Buckow in reichem Maße zu sehen, zu hören, zu erleben und zu kosten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587515/

Die besten Plätze: Die Skulpturen auf Fensterbänken und Simsen in der Königstraße hatten die besten Plätze, scheint es. Sie konnten das Treiben im neuen Königskiez von oben betrachten.

Die besten Plätze: Die Skulpturen auf Fensterbänken und Simsen in der Königstraße hatten die besten Plätze, scheint es. Sie konnten das Treiben im neuen Königskiez von oben betrachten. © Thomas Voigt

Äußerst angenehm überrascht und erfreut über so leckere Kuchenangebote, garniert mit Musik und Kunstwerken gönnten sich Philipp Zitzlsperger und Mirko Zschaubitz eine Pause im Lindengarten. Die Berliner hatten eine Radtour gemacht und waren mehr oder weniger zufällig auf die Lange Nacht in Buckow gestoßen. "Aber das Allerbeste ist das riesige internationale Buffett," sagte der in Bayern geborene Kunsthistoriker Zitzlsperger anerkennend über die Intitiative der Bewohner mehrerer Flüchtlingsunterkünfte. Sie haben Kostproben aus ihren Heimatküchen vorbereitet. Anstehen war angesagt, lohnte sich aber garantiert. Exotische Gewürze, ungewohnte Zusammenstellungen - eben Handwerkskunst zum Aufessen.

Im Lindengarten hatten sich drei Damen zusammengetan. "Wie sind mit Elisabeth Schön befreundet", sagten die Berlinerinnen Karin Schäfer und Martina Lichtenberg. Während sich die Hasenholzerin um artgerechte Haltung von Haustieren kümmert, sorgen die beiden Künstlerinnen für eine finanzielle Unterstützung des Projektes aus dem Verkauf ihrer Kunstpostkarten.

Eine Runde älterer Damen unterhält sich angeregt über Buckow im Wandel der Jahrzehnte. Sie sind in dem Alter, dass sie noch den Lindenhotel-Saal von Tanzveranstaltungen kennen. Und sie finden, dass es "in Buckow früher mehr Angebote" gab. Vor allem die vielen kleinen Läden vermissen Erika Kowka und ihre Freundinnen.

Die Lange Nacht in Buckow bringe aber auch ihnen ein bisschen vom alten Glanz zurück, sagen sie und ziehen ein paar Höfe weiter zum nächsten kulturellen Treffpunkt in diesen späten Sonnabendstunden.

Während sich auf dem Hof hinterm Keramikatelier von Christine Pfundt die Gäste von Zeit zu Zeit drängen, um sich am Schmuckstand umzuschauen, dem Hofkonzert mit Jule Unterspann zu lauschen, die selbst gefilzten Stoffe von Constanze Büxler zu befingern und es auch mal auszuprobieren, ist es bei Dorothee-IreneMüller im Atelier kühl und beschaulich ruhig. Die einstige gelernte Krankenschwester ist seit zwölf Jahren freischaffend als Künstlerin tätig. Bekannt ist sie für ihre kleinen kreativ-phantasievollen Kalenderblätter, die Stimmungen aus vergangenen Tagen wieder wach werden lassen.

Und nun noch in die Kirche zum Frauenchor. Auf dem Weg dorthin gibt es einen Stopp in der Galerie zum Alten Warmbad. Und dann ist der Abend schon wieder weit fortgeschritten, wo doch inzwischen die Band Yukazi aufspielt. Die Zeit hat auch in diesem Jahr wieder nicht gereicht, um alles anzuschauen. Freuen wir uns auf 2018.