Wunderland trotzt dem Stadtumbau

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute Brita Bärwolf-Meinel, Vorstandsvorsitzende des Vereins Wi-Wa-Wunderland.

Kreativer Kopf: Brita Bärwolf-Meinel und ihre Helfer haben in den Vereinsräumen vom Wi-Wa-Wunderland in der Kastanienstraße auch eine Werkstatt eingerichtet. © MOZ/Gerrit Freitag

Wenn es um die Kinder- und Jugendarbeit in Eisenhüttenstadt geht, kommt keiner an dieser Frau vorbei: Brita Bärwolf-Meinel. Seit gut einem Vierteljahrhundert ist sie eine verlässliche Säule auf diesem Gebiet. Für den ein oder anderen mag ihr Name möglicherweise nicht so vertraut klingen, aber den Verein, den sie von Beginn an mit geprägt hat, den kennt nahezu jeder. Das Wi-Wa-Wunderland hat sich seit 1992 zu einer echten Institution entwickelt - nicht nur im Ortsteil Fürstenberg, wo er ansässig ist, sondern in der ganzen Stadt.

"Da hängt mein Herzblut dran", sagt die 49-Jährige - wäre das nicht so, dann würde es den Verein heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Richtig los für Brita Bärwolf-Meinel geht alles 1987. Da fängt sie als Kindergärtnerin im Kinderhaus "Wi-Wa-Wunderland" im VII. Wohnkomplex an. Doch das reicht ihr irgendwann nicht mehr. Nach der Wende macht sie berufsbegleitend noch einen sozialpädagogischen Abschluss und beginnt damit, einen offenen Kinder- und Jugendbereich an der Kindertagesstätte aufzubauen. Auch familienunterstützende Angebote habe es da schon gegeben. Jung und Alt hätten sich in der Kindertagesstätte getroffen."Das war ein sehr gutes Modell", betont sie. Damit das alles überhaupt funktioniert, wird gleich 1992 zur Unterstützung des kommunalen Kinderhauses der Förderverein "Wi-Wa-Wunderland" gegründet. Durch diesen steigt der Einsatz von ehrenamtlichen Kräften und es gelingt, die personellen und finanziellen Voraussetzungen für die inhaltliche Kinder- und Jugendarbeit zu schaffen. Die ist offensichtlich so vorbildlich, dass das Kinderhaus zur Konsultationseinrichtung des Landes wird.

Doch im Jahr 2004 ziehen dunkle Wolken über dem Wunderland auf. Der Abrissbagger beginnt mit seiner Mission Stadtumbau. Neben leer stehenden Plattenbauten wird auch das Kinderhaus dem Erdboden gleich gemacht. Das Ende? Keineswegs. Auch Brita Bärwolf-Meinel mag nicht daran denken, dass alles vorbei sein soll. Auf der anderen Seite der Brücke gibt es schließlich noch eine Kita namens "Wirbelwind". Die wird das neue Heim für den Verein "Wi-Wa-Wunderland". "Von da an waren wir komplett eigenständig", erzählt die Sozialpädagogin. Ein kleiner Trägerverein der freien Jugendhilfe als Arbeitgeber mit großen Ambitionen. "Nur ich war angestellt, dann gab es noch ABM- und Honorarkräfte", sagt sie. Und auch dort schlägt das Konzept ein. Das Wi-Wa-Wunderland wird zum Magnet im Wohnumfeld. Zumindest für vier Jahre.

Dann schlägt wieder der Stadtumbau zu. "Das Objekt wurde verkauft", erinnert sich Brita Bärwolf-Meinel. "Die Stadt hat mit uns versucht, eine neue Wirkungsstätte zu finden. Und für uns war klar, wir wollten unbedingt in der Nähe bleiben. Hier kannten wir die Strukturen und hier kannte man uns." So kam schließlich die Grundschule "Johann W. v. Goethe" im Ortsteil Fürstenberg ins Spiel. "Die Schule war sehr kooperativ und wir als Verein haben das als große Chance gesehen."

Wieder wird 2008 ein Neuanfang gewagt- diesmal in der Kastanienstraße. Wieder gelingt er. Warum? "Durch das selbstlose Engagement der damaligen Vorsitzenden Petra Lorenz und der vielen anderen Ehrenamtlichen und Mitglieder, die wie ich an diesem Verein hängen und an das Konzept glauben", sagt sie. Zudem könne sie sich selbst verwirklichen, Ideen umsetzen und kreativ tätig sein - so wie daheim, wo sie gern töpfert und malt - jedenfalls wenn Zeit dazu bleibt. Und ja, der ständige Umgang mit den Kindern und Jugendlichen halte auch jung, sagt die Mutter einer Tochter, die mittlerweile selbst im Teenageralter ist. "Ich habe die Zielgruppe also irgendwie jeden Tag zu Hause."

Dieses Zuhause befindet sich seit etwa vier Jahren in Guben. Die Liebe hat sie dorthin geführt. Dass es die gebürtige Eisenhüttenstädterin nicht wirklich weiter weggetrieben hat, das stört sie in keinster Weise. "Das ist gar nicht schlimm. Um die große, weite Welt zu sehen, reicht mir Urlaub." Brita Bärwolf-Meinel liebt die Oder-Neiße-Region - genau wie ihre Arbeit. Auch wenn sie dafür auch immer wieder einen Abstieg in Kauf nehmen muss.

Zu den genutzten Räumlichkeiten in der Kastanienstraße gehört nämlich auch der Jugendkeller "Jucke". Und der hat sich seit 2008 zu einer echten Anlaufstelle gemausert. "Wir haben hier als Nachbar der Schule ein anderes Klientel erreicht", sagt Brita Bärwolf-Meinel. Vor allem Grundschüler würden jetzt den Verein aufsuchen. Es wird gebastelt, gespielt und erzählt. Es werden Hausaufgaben gemacht und darüber hinaus gibt es auch Angebote für die ganze Familie - beispielsweise am Kochherd. "Ältere kehren zwar in der Regel ungern zur Schule zurück, aber wir haben einige ehemalige Schüler, die jetzt Arbeitsgemeinschaften bei uns anbieten." Das freut Brita Bärwolf-Meinel, die nicht nur Angestellte des Vereins ist, sondern auch dessen Vorstandsvorsitzende. Ist es doch eine Bestätigung dessen, wofür sie sich seit Jahren engagiert. Sie möchte Kinder und Jugendliche erreichen, möchte sie fördern und auch fordern und manchmal einfach nur ein offenes Ohr leihen.

Jahrelang hat sie sich als Einzelkämpferin durchgeboxt. "Das war schon anstrengend", gibt sie zu - vor allem, weil sie eben ehrenamtlich auch noch dem Verein vorsteht. Erst seit ein paar Jahren gibt es im Wi-Wa-Wunderland eine zweite Stelle für die freie Jugendarbeit, die ebenfalls von Stadt und Landkreis finanziert wird. Der Verein selbst hat 20 Mitglieder. Klein, aber fein eben. "Aber es können gern mehr werden, denn Unterstützer sind immer herzlich willkommen!", sagt Brita Bärwolf-Meinel.