Tanz ist eine Sprache, die jeder versteht

Neuenhagen (MOZ) Daran werden sich Einwohner und Gäste noch lange erinnern - drei Tage lang hat das Internationale Tanzfestival Neuenhagen in Atem gehalten. "Dance with Friends" (Tanzen mit Freunden) war als Titel schon die Botschaft. Denn tatsächlich haben sich neue Freundschaften entwickelt.

Immer wieder ist das Kinder- und Jugendtanzensemble Neuenhagen (KJTN) zu diversen Wettbewerben und Festivals im In- und Ausland unterwegs, wie Leiterin Simone Meuche zur Eröffnung betonte. Diesmal wollten die Neuenhagener Gastgeber einer solchen Großveranstaltung sein, bei der sich vor allem eines zeigte: Tanzbegeisterung ist eine gemeinsame Sprache, die in allen Ländern verstanden wird. Rund 60 Kinder und Jugendliche - aus Polen und vor allem der Ukrainer, die pro Strecke zwei Tage im Bus unterwegs waren - fanden überaus herzliche Aufnahme in Gastfamilien. "Schauen Sie mal, da tanzt meine Schwester", habe einer ihrer Schützlinge an einer Stelle über eine Formation mit dem betreffenden Gastkind zu ihr gesagt, berichtete Simone Meuche ergriffen dem Publikum. Und neben dem eigentlichen Festivalprogramm waren viele Gruppen in sämtlichen Heimen des Ortes aufgetreten, hatten dort die Senioren erfreut. Zudem nehmen die ausländischen Gäste Impressionen aus Berlin und Potsdam samt Besuch im Filmpark Babelsberg mit nach Hause. Dank Neuenhagener Spendenbereitschaft konnten die Ausflüge auch den Ukrainern ermöglicht werden.

Etwa 500 Kinder und Jugendliche tanzen beim KJTN, noch einmal die gleiche Zahl kam durch die Gastvereine dazu - ein fast unablässiger Tanzreigen auf zwei Bühnen (neben der Hauptbühne auf dem Platz der Republik auch am Bahnhof), der sich durch nahezu sämtliche Genres und Stilrichtungen zog. Umfangreich war schon die Palette im anderthalbstündigen Folkloreprogramm. Neben Rosynka, der Compania Baletova aus Police und der Gruppe Maly Gorzowiany aus der polnischen Nachbarregion zeigten auch die Mecklenburger von "Schüddel de Büx" diverse Tänze von der Küste, während das KJTN einen Erntetanz aufführte. Und die Ukrainer hatten sogar extra einen deutschen Tanz - klischeegemäß einen echt bayrischen Schuhplattler - einstudiert. Darüber hinaus spann sich der Bogen vom klassischen Ballett über Jazzdance bis zu modernen Tanzstilen. Allein schon in den Kostümen besonders schöne Darbietungen steuerte unter anderem auch die Gruppe "Kess" aus Zeulenroda bei, sei es mit "Freche Früchtchen" oder dem Ausflug ins "Hotel International", eine ganze Geschichte erzählend. Gleichwohl fehlten auch andalusischer Flamenco des Teams Micarla oder eine tänzerische Zeitreise ins 18. Jahrhundert an die Höfe Friedrichs des Großen bzw. des Sonnenkönigs mit dem Ensemble Historischer Tanz Berlin nicht.

Ganz nebenbei zeichneten die Moderationen ein Bild des Trainings, das hinter den Aufführungen steckt. Drei, vier Jahre alt sind die Jüngsten vom KTJN, die erstmals auf der Bühne standen. Und manche derer, die Simone Meuche nun als Trainer zur Seite stehen, haben einst genau so angefangen. .