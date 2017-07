Bestzeit in Turnschuhen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Sportlicher Ehrgeiz trieb die einen, die Lust am Ausprobieren lockte die anderen zum Pneumant-Sportfest am Wochenende. Mit Bogenschießen, Leichtathletik, Minigolf, Fußball und Tischtennis warben zahlreiche Sportgruppen um neue Vereinsmitglieder.

1,73 Meter und 2,05 Meter aus dem Stand - das Mutter-Tochter-Gespann ist mit seinem Weitsprung-Ergebnis zufrieden. "Jetzt noch Laufen und Weitwurf", sagt Manuela Schrobitz, zeigt dann ihrer Tochter Cynthia den Laufzettel mit den verschiedenen Disziplinen. Vier davon wollen sie beim Pneumant-Sportfest absolvieren; entsprechen sie mit ihren Leistungen den Anforderungen des Deutschen Olympischen Sportbundes, bekommen sie in ein paar Wochen das Deutsche Sportabzeichen als Anstecknadel zugeschickt.

So ehrgeizig und wie die zehnjährige Cynthia mit ihrer Mutter in voller Sportmontur trudelten am Sonnabendvormittag die wenigsten Besucher auf dem Pneumant-Sportplatz ein. Sein Sohn sei noch auf der Suche nach einem passenden Verein, sagt René Mörsel. Neben ihm bugsiert der sechsjährige Christopher mit einem Golfschläger einen Plastikball in die Versenkung. "Er wird in diesem Jahr eingeschult." Das Pneumant-Fest mit seinen verschiedenen Mitmachangeboten, findet der Fürstenwalder, sei eine gute Möglichkeit, sich nach einem zukünftigen Hobby umzusehen.

26 Sportgruppen versammeln sich in der BSG Pneumant - dass die diesjährige Veranstaltung nicht wie in den Vorjahren mit Familiade, sondern mit Sportfest überschrieben ist, trägt dem Rechnung. "Wir wollten uns wieder auf unsere Wurzeln besinnen und den sportlichen Aspekt in den Vordergrund stellen", sagt Vereinsvorsitzende Karin Lehmann bei der Eröffnung. Kämmerer Eckhard Fehse lobt anschließend stellvertretend für den Bürgermeister die "gut gelungene Eingliederung der Flüchtlinge". Etwa 50 seien laut Karin Lehmann unter den 2300 Vereinsmitgliedern, die Mehrheit in den Schwimmgruppen.

Bei der sportlichen Erwärmung folgen vor allem Pneumant-Mitglieder, wenige Besucher den Dehn- und Sprungübungen von Schwapp-Fitnesscoach Sven Geyer. Deutlich weniger Besucher als in den Vorjahren tummeln sich anschließend auf dem Platz und in der Halle.

Sandra Huth war vom letzten Pneumant-Fest begeistert. Sie hat sich am Sonnabend ihr elfjähriges Betreuungskind Basti geschnappt und folgt zwischen Kegeln und Bällen den Anweisungen von Fußballtrainer Steffen Uschmann. Erwärmung, Koordination, Torschuss, Spiel, lautet seine Richtungsvorgabe beim einstündigen Fußballcamp.

In wenigen Metern Entfernung hüpfen Luisa und Pia in Säcken um die Wette, stakst Henri auf zwei Stelzen über den Kunststoffrasen. Beim Mitmach-Parcours vom Jugendclub Süd sammeln Sportbegeisterte Stempel, um sich eines der Lose für die abschließende Siegerehrung zu sichern. "Wir lassen uns treiben", sagt Yvonne Sosnowsky. Ihre Tochter Anny probiert sich nach dem Minigolfen im Bogenschießen, lässt sich von Vereinsmitglied Andreas Stolpe die richtige Technik zeigen.

"Zweimal Gold, einmal Silber", verkündet Cynthia Schrobitz mit rotem Gesicht erste Ergebnisse beim Sportabzeichen. Am Montag geht es mit Mutter Manuela sportlich weiter: Dann schwimmen sie im Schwapp für die vierte Disziplin um die Zeit.