artikel-ansicht/dg/0/

Auf Regatta-Jubiläum folgt Pause

Neuruppin (MZV) Das Jubiläum der Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" ist mit dem erhofften Rekord garniert worden. Mit 102 Teams legten sich am Sonnabend so viele Vierer wie noch nie in die Riemen. Im kommenden Jahr gibt es aber eine Regatta-Pause - der ausrichtende Neuruppiner Ruder-Club (NRC) bat um eine Auszeit.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587524/





Volle Pulle auf dem Ruppiner See: 102 Vierermannschaften legten sich am Sonnabend für den guten Zweck in die Riemen. Somit gab es bei der zehnten Auflage der Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" einen Teilnehmerrekord.



© MZV/Gunnar Reblin