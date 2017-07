Parlamentarier debattieren über Großflughafen und Tegel-Option

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Sonderausschuss des Potsdamer Landtags will sich am Montag über die aktuelle Entwicklung am neuen Hauptstadtflughafen BER informieren lassen. Besondere Brisanz hat die Sitzung, nachdem Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Freitag überraschend auch eine Offenhaltung des Flughafens Tegel als Option bezeichnet hatte. Die Flughafengesellschaft und auch das Land Brandenburg lehnen dies ab, weil damit die Betriebsgenehmigung für den BER gefährdet werden könnte.