Rauschende Party in der Wuhlheide

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587528/

Eigentlich wollte Antje Sadig lediglich gute Live-Musik hören, vielleicht tanzen, mitsingen. Dafür war die Bernauerin in die Wuhlheide gekommen. Bevor Alphaville angekündigt wurde, gab es für drei Leser der Märkischen Oderzeitung einen besonderen Moment: Sie hatten ihre Tickets gewonnen, wurden auf die Bühne geholt und begrüßt. Ein kleiner Trick, wie sich später herausstellte. Denn vor allem ging es um Antje Sadig.

Fotostrecke Berliner Rundfunk Open Air 2017 Der Berliner Rundfunk feierte sein traditionelles Sommerfest mit einer Vielzahl von nationalen und internationalen Künstlern. © MOZ / Patrizia Czajor 1 / 46

Ihr Partner Marco Limberg hatte das gemeinsam mit dem Berliner Rundfunk eingefädelt - den Hochzeitsantrag vor großem Publikum. "Er sollte anfangs viel kleiner ausfallen", sagt der 55-Jährige nach dem Konzert. "Ich dachte, der Moderator kommt kurz zu uns. Ich mache meinen Antrag, und das war's." Tatsächlich stehen er und seine Herzensdame vor 16 000 Zuschauern - zitternd vor Aufregung. Antje Sadig (54) ist völlig ahnungslos. Er fragt sie - und sie sagt: ja.

Seit fünf Jahren sind die beiden Bernauer ein Paar. Über ein Online-Portal haben sie sich kennengelernt. Das Berliner Rundfunk Open Air hat Marco Limberg unterdessen nicht zufällig für seine romantische Liebeserklärung gewählt. Er und seine Antje sind jedes Jahr hier und kamen auch dieses Mal auf ihre Kosten. Schon als es um 18 Uhr mit Markus und "Ich will Spaß" losging, war die Stimmung gesetzt. Bei "Kleine Taschenlampe" gingen trotz Sonne und 24 Grad die ersten Feuerzeuge an und tausende Arme in die Höhe. Geier Sturzflug klatschte ab und drehte mit "Bruttosozialprodukt" und "Pure Lust am Leben" auf.

Frl. Menke, die vor lauter Begeisterung Selfies mit dem Publikum machte, hatte die Fans voll auf ihrer Seite, als sie mit "Hohe Berge" und "Tretboot in Seenot" im Cowboylook über die Bühne tanzte. Lautstark gefeiert wurden auch Peter Hubert/UKW für "Sommersprossen" und die Hermes House Band für "Que Sera Sera". Bei Limahl bekamen vor allem die Frauen glänzende Augen. Es folgten Alphaville und schließlich der absolute Star des Abends: Chris Norman. Lässig im Jeanslook mit Gitarre und Band, souverän, entspannt und happy da zu sein. "Ihr seid wieder ein super Publikum - ich liebe das hier. Danke Euch!" Mit "Midnight Lady" und einem riesigen Feuerwerk am Himmel verabschiedete er die erschöpften aber glücklichen Fans in die Nacht.