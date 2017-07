Merkel und Seehofer bei CSU-Klausur in Oberfranken

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Staffelstein (dpa) Zwei Monate vor der Bundestagswahl kommen die CSU-Bundestagsabgeordneten am Montag noch einmal zu einer Klausurtagung zusammen. Bis Dienstag will die Landesgruppe im oberfränkischen Kloster Banz vor allem über die Schwerpunkte für die heiße Wahlkampfphase beraten. Am Montag wird dort neben CSU-Chef Horst Seehofer auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet, am Dienstag auch CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann.