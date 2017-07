Mäuseöhrchen und andere Schönheiten

artikel-ansicht/dg/0/

Zum Thema "Bepflanzung von Kübeln, Kästen und Gefäßen" hatte der Beirat "Schöner unsere Stadt Müllrose" um Siegfried Schulz Sonnabend in den Vorgarten der Stadtvilla Knispel, Seeallee 10, eingeladen. "Wir feiern in diesem Jahr 20. Bestehen. Zu den ersten Höhepunkten gehörten unser Frühjahrsputz, das Tomatenseminar mit 30 Interessierten und der Tag der offenen Gärten. Nun diese Kübelschau", erläuterte Siegfried Schulz, promovierter Agrarwissenschaftler. Man wolle den Besuchern auch Denkanstöße geben, wie jedermann seinen Vorgarten oder eine Straßenecke verschönern kann. "Außerdem blicken wir ins Schlaubetal, wo manches Dorf noch ein Stück farbenfroher sein könnte. Auch durch die Bepflanzung von Kübeln, Kästen und Gefäßen", meinte der Gartendoktor und lächelte dabei schelmisch. Er ziehe "symbolisch den Hut vor jenen Menschen, die Müllrose und das Schlaubetal nicht nur als ihren Lebensmittelpunkt benennen, sondern auch was für unsere Stadt und unsere Region tun."

Alle Mitglieder des Beirats und zahlreiche Gartenbaubetriebe beteiligten sich an dieser Kübelschau. Besucherin Heidi Marks fotografierte jeden Kübel, "als Anregung für daheim." Auch Helga Giese fand die Schau, die mehr als 50 Gartenfreunde besuchten, "wunderbar". Sie kam mit ihren beiden Yorkshire Terriern Cleo und Lisbeth zur Seeallee 10 - wo Rosemarie Günther, auch ein Beiratsmitglied - in der Stadtvilla Knispel zu Hause ist. Die Hamburgerin lebt seit neun Jahren mit Ehemann Jürgen am Müllroser See. "Wir haben unsere Goldene Hochzeit längst hinter uns und wollten unseren beiden Jungs endlich näher sein. Sie leben in Brandenburg." Ein Teil des Gartens hat sie mit Einverständnis des Vermieters als Garten angelegt - ein Traum aus wundervollen Blüten und Urigem aus dem Wald.