Hochwasser in Leegebruch: THW schaltet Hochleistungspumpen ab

Leegebruch (OGA) Die starken Regenfälle am Freitagabend haben zu einem kurzeitigen Anstieg der Messpegel rund um Leegebruch geführt. "Doch die Werte haben sich in kürzester Zeit normalisiert und sinken weiter. Die Fließgeschwindigkeit in dem Bereich hat sich soweit normalisiert, dass eine Entwässerung auch ohne den Einsatz der Hochleistungspumpen des Technischen Hilfswerks (THW) gewährleistet ist", informierte die Kreisverwaltung am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Damit wird der Einsatz des Technischen Hilfswerkes, das seit 1. Juli ununterbrochen Wasser aus dem Moorgraben in das Veltener Hafenbecken leitet, beendet. Das teilte Kreisbrandmeister Steffen Malucha der Leitung der Kreisverwaltung am Sonntag mit.

Die insgesamt neun Pumpen führten in Spitzenzeiten bis zu 72 Millionen Liter Wasser am Tag aus der Ortslage Leegebruch und dem Gebiet zwischen B 96 und A 10 ab. Aufgrund der weiter sinkenden Pegelstände im Bereich Germendorf/Wiesengrund sowie Leegebruch/Bärenklauer Weg und Wiesenstraße wurde das Pumpensystem des THW abgeschaltet. Die Leistung sei bereits am Vortag reduziert worden, heißt es in der Mitteilung weiter. "Trotz verringerter Fördermenge und erneuter Regenfälle sinken die Pegel weiter", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). "Auf die Wettervorhersagen für die kommenden Tage sind wir vorbereitet. Das Alarmierungssystem des THW bleibt weiter im Einsatz. Die Feuerwehr Velten ist darauf vorbereitet, innerhalb kürzester Zeit die Pumpstelle am Hafen wieder in Betrieb zu nehmen. Weitere Wehren können bei Bedarf kurzfristig hinzugezogen werden", so Weskamp.

Im Zuge der Abschaltung und des Rückbaus der Pumpstation wurde die Vollsperrung der Lindenstraße (Landesstraße 20) in Velten am Sonntagnachmittag aufgehoben. Die Sperrung war notwendig, weil das Wasser mittels eines Schlauchsystems über die Landesstraße 20 in das Veltener Hafenbecken geleitet wurde.