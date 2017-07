weitere 2 Bilder

Teilnehmer der Demonstration "Grenzenlose Solidarität statt G20" ziehen am 08.07.2017 mit einem "Capitalism Kills" Plakat durch Hamburg. Am 07. und 08. Juli kommen in der Hansestadt die Regierungschefs der großen Wirtschaftsmächte zum G20-Gipfel zusammen.

© dpa