Zum Spielen ins Veltener Museum

Velten (HGA) Nach sechs Jahren ist das kleine Spielzeugpferdchen aus Ton wieder zu Hause. Vor gut 700 Jahren diente die nur acht Zentimeter kleine Figur als Spielzeug. Entdeckt wurde sie erst wieder bei archäologischen Grabungen in Velten, die 2011 in der Breiten Straße ausgeführt wurden. "Wir wollten es schon immer gern als Ausstellungsobjekt in unserem Museum haben", sagte Museumsleiterin Nicole Seydewitz. Dass es erst jetzt geklappt hat, lag unter anderem daran, dass das Pferdchen anfangs noch nicht korrekt archiviert war. Am Freitag wurde die Kabinettausstellung "Das Spiel mit dem Pferde aus Veltener Erde" eröffnet, deren Mittelpunkt die Tonfigur aus dem 13. Jahrhundert darstellt und die den Besuchern verschiedene Möglichkeiten zum Ausprobieren bietet.

Erik Sonntag, der am Ofen- und Keramikmuseum den Bundesfreiwilligendienst absolviert und angehender Archäologiestudent ist, war für das Konzept der Ausstellung zuständig, die er frei nach Konfuzius' Spruch "Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich verstehe" gestaltet hat. Schon im Treppenhaus zur Ausstellung steht eine Murmelbahn bereit, auf der man den Weg einer Keramikmurmel verfolgen kann. In der Ausstellung können die Besucher sich an einem Murmel- und an einem Brettspiel ausprobieren sowie kleine Puppen, Rasseln und Pferde aus Keramik in die Hand nehmen. Erik Sonntag hat sie nach Originalvorgaben gestaltet, damit das Kinderspielzeug von damals nicht nur hinter der Vitrine betrachtet werden kann.

So ist im Museum nun bis Ende Dezember eine kleine, aber feine und abwechslungsreiche Ausstellung zu sehen. Rund um die einzige Leihgabe - die mittelalterliche Pferdefigur vom Landesamt für Denkmalpflege - ermöglichen es alte Postkarten, Puppengeschirr aus Keramik und die Mitmach-Stationen, in die Welt des Kinderspiels vergangener Zeiten einzutauchen.

Für Ferienkinder bietet sich mit Beginn der Sommerferien bis zum 12. August die Möglichkeit, im Workshop sein eigenes Pferdchen oder eine Rassel zu kreieren. Freitags und sonnabends ab elf Uhr sowie nach Vereinbarung hat die Tonentdeckerwerkstatt geöffnet.