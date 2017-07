Feiler bleibt MIT-Vorsitzender in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Erwartungsgemäß: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler bleibt Vorsitzender der christdemokratisch geprägten Mittelstandsvereinigung MIT-Brandenburg. Er wurde am Samstag in Kremmen einstimmig für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Der Havelländer hatte sich zuvor in seinem Bericht für eine Stärkung des ländlichen Raumes, eine effektivere Einbeziehung von praktischer Wirtschaft in den Schulunterricht und für eine Wiedereinführung der Meisterpflicht in allen Handwerksberufen ausgesprochen, "weil die Meisterpflicht eine Qualitätsgarantie für gute Ausbildung ist", wie er meinte.