Zahlreiche Unfälle: Abschleppwagen im Dauereinsatz

Kremmen (OGA) Zehn Autos mussten nach Unfällen am Freitagnachmittag von Abschleppwagen auf der Autobahn 24 zwischen Herzsprung und Kremmen geborgen werden. Zwischen 13.05 Uhr und 18.50 Uhr ereigneten sich in diesem Bereich in beide Fahrtrichtung insgesamt elf Verkehrsunfälle mit 24 Fahrzeugen. In allen Fällen kam es nach Angaben der Autobahnpolizei zu Auffahrunfällen, deren Ursache die unangepasste Geschwindigkeit bei der vorherrschenden Verkehrssituation auf der A 24 war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 16 000 Euro. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.