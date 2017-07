Drei Chöre zum Falkenthaler Gemeindefest

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenthal (GZ) Mussten die Musiker der Posaunenchöre des Kirchenkreises Oberes Havelland bei ihrem Auftritt vor der Meseberger Dorfkirche in der Sonne schwitzen, saßen sie bei ihrem zweiten Auftritt am Sonnabend vor der Falkenthaler Kirche im Schatten des riesigen Eichenbaums. Bei Bedarf hätte der sie vielleicht sogar vor Regen schützen können. Doch war sich Pfarrer Tobias Ziemann bei der Begrüßung sicher, dass die dunklen Wolken am Himmel hinter der Kirche an Falkenthal vorbeiziehen würden - wie es schließlich auch geschah.