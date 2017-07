Fürstenberger Wasserspektakel: Indianer erobern Spitzenplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Hoch her ging es am Sonnabend im Fürstenberger Stadtpark. Zum Brandenburger Wasserfest strömten wieder Tausende Besucher. Auf den Bühnen und an vielen Ständen wurde ein umfangreiches Programm geboten. Wasser von oben gab es am Abend auch. Zur Erleichterung des Publikums aber nur in homöopatischer Dosis.