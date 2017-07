Angler wollen Badestelle reaktivieren

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Mahlisch (MOZ) Die Angler aus dem Alt Mahlischer Verein "Hau an" möchten die Badestelle am Großen See reaktivieren. Sie haben einen entsprechenden Antrag an die Gemeinde Fichtenhöhe als Eigentümerin des Sees gestellt. Die hat dem vor zwei Jahren gegründeten Verein den See jetzt verpachtet. Nachdem der DAV zugestimmt hatte, den Pachtvertrag vorzeitig zu kündigen, konnten die Alt Mahlischer Petrijünger ihn im Juni übernehmen. Nun wollen die zumeist jüngeren Mitglieder des "Hau an"-Vereins wahr machen, was sie den Gemeindevertretern im Vorfeld der Pachtübernahme zugesichert hatten: im Uferbereich aufzuräumen und die Badestelle wieder herzurichten.