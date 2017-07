Nach einem Jahr schon Vogelkönigin

artikel-ansicht/dg/0/

Eine ruhige Hand, ein gutes Auge und vielleicht auch Quäntchen Glück können entscheidend sein. Mit Anette Herse taucht ein neuer Name im Königshaus auf. Sie durfte als "Vogelkönigin 2017" eine Holzscheibe in Empfang nehmen. "Ich bin erst seit einem Jahr im Verein", verriet die Schützin, die mächtig stolz auf diesen Titel ist. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda sei sie zu dem Verein gestoßen.

Als Schülerkönig zeichnete Kornelia Schälicke Ben Schultz aus. Erster Jungritter ist Nick Kulicke, zweiter Jungritter Kevin Simon. Die jüngsten Schützen werden von Caroline Wensch und Ralf Kaiser trainiert. Der Jugendkönig ist erneut Leon Waadt. Sabrina Hauche ist die erste Dame, zweiter Ritter Paul Schwarz.

"Dies ist die Belohnung für gutes und regelmäßiges Training", lobte Kornelia Schälicke. Den Titel der Schützenkönigin errang Heike Kleier. Erste Dame ist Maria Berg, zweite Dame Manuela Schmückert. Die Geschäftsführerin gratulierte Peter Biesecke, der ein Jahr lang die Kette des Schützenkönigs tragen darf. Überreicht wurde sie ihm von Eberhard Rosenthal, Schützenkönig des vergangenen Jahres. Über die Titel des ersten Ritters freute sich Kurt Dewitz, der anlässlich seines 60.Geburtstages zusätzlich den Altersordnen in Empfang nahm. Dritter Ritter ist Falko Gersdorf.

Über eine Schützenschnur in Gold freuten sich Björn Schultz, Sophia Kaiser, Sabrina Hauche und Caroline Wensch. Dabei muss eine bestimmte Anzahl von Ringen geschossen werden.

Die Geschäftsführerin strich die guten Ergebnisse heraus, die die Schiffmühler Schützen bei den Landesmeisterschaften erreicht haben, an denen vier Frauen und 16 Männer teilgenommen haben.Besonders erfolgreich sei die Pistolenschützenmannschaft der Herrenklasse mitFalko Gersdorf, Andreas Schmidt und Henry Boldt gewesen. Sie erzielten zwei erste und drei zweite Plätze. Falko Gersdorf sei zweimal Landesmeister geworden. Die Schülermannschaft erreichte den zweiten Platz in der Klasse A Luftgewehr. In der LG(Luftgewehr) Jugendklasse wurde Leon Waadt Dritter. Bei den LG Juniorinnen wurde Vanessa Liebe Landesmeisterin und Caroline Wensch Zweite. Beim KK (Kleinkaliber)-Gewehr 100 Meter wurden Vanessa Liebe Zweite und Caroline Wensch Vierte. Im KK-Liegend-Wettkampf 50 Meter schaffte Vanessa Liebe den Landesmeister-Titel, Sabrina Hauche wurde Dritte. Peter Biesecke wurde in der Disziplin KK-Gewehr 100 Meter Auflage Zweiter, Grit Fischer-Schiele Dritte. Der Schützenverein Schiffmühle zähle 140 Mitglieder, darunter 20 Jugendliche, betonte Gerhard Berg vom Vorstand. Der Nachwuchs trainiere mit Luftdruck und Lichtpunktanlage, der Verein halte sich an die strengen gesetzlichen Bestimmungen, versicherte er.

Nach den Lorbeeren für die Schützen, begleitet vom Kanonendonner der Hönower Kanoniere, folgte eine Ehrung der Feuerwehr. Über eine Urkunde und eine Ehrennadel in Gold freute sich Heiko Staschke von der Feuerwehr Schiffmühle. David Seeger, Vize-Kreisbrandmeister, und Dennis Falk, stellvertretender Ortswehrführer, würdigten Heiko Staschke. Der Feuerwehrmann war 26 Jahre lang Jugendwart der Schiffmühler Wehr, bevor er vor zwei Jahren ausschied.

Anschließend eröffnete Kornelia Schälicke das Dorffest, das Katrin Wensch und Gerhard Berg, Organisatoren des Vereins, auf die Beine gestellt hatten. Sie konnten diesmal Sponsoren zu 60 Preisen für die Tombola überreden. Die Eintrittskarten galten gleichzeitig als Lose. Hauptpreis war ein Flachbild-Fernseher, der am Abend verlost wurde. Trotz vieler Konkurrenz-Veranstaltungen war das Fest gut besucht.