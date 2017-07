Tafeln und offene Ohren

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das dachte sich auch die Evangelische Grundschule - und veranstaltete am Donnerstagnachmittag einen "Nachmittag der Offenen Gesellschaft". Nach Musik-Auftritten der Schüler, konnten sich Frankfurter und geflüchtete Familien bei Kaffee und Kuchen austauschen. Gespannt sitzen Schüler und Eltern im Garten der Grundschule in der Luisenstraße. Fast alle Plätze des Rondell sind besetzt. Zum Auftakt spielten unter der Leitung von Heike Hart die Schüler-Kurrende. Von Blockflöten-Solis über Gruppenauftritte mit E-Piano bis hin zu Geigen-Klängen bekamen die Zuhörer eine bunte Mischung. Auch inhaltlich steigerten sich die Erst- bis Sechstklässler: Angefangen mit "Hänschen Klein" ging es mit englischen Volksliedern weiter.

"Früher gab's nur eine Kirche, mit dem Papst im Petersdom ..." Das große Finale bildeten gut 15 kleine Sänger, die auch beim Luther-Musical in der St.-Georg-Kirche mitmachen. "Bei uns sind die Türen für Geflüchtete offen", sagt Lehrerin Jennifer Heim. Die Mitorganisatorin koordinierte das Bänke-Stellen sowie das Buffet. Viele Eltern brachten Kuchen, Obst und Snacks mit.

Wie kam Schulleiterin Anke Adolph die Idee zum offenen Nachmittag? Am 17. Juni wurde deutschlandweit der "Tag der offenen Gesellschaft" gefeiert. Die "Initiative Offene Gesellschaft" und Partner wie die Diakonie oder das Bundesfamilienministerium riefen zum lockeren und offenem Beisammensein auf. Mitte Juni ist zwar schon vorbei - aber nicht die Menschlichkeit und Öffnung der deutschen Gesellschaft für andere Kulturen fand die Schulleiterin. "Deshalb laden wir heute Menschen aus anderen Kulturkreisen ein", sagt Adolph. Noch dazu haben Kinder keine Grenzen im Kopf, gingen unbefangen auf den anderen zu. "Wir wollen Toleranz zeigen und leben." Deshalb fand sie am 17. Juni die langen Tafeln in ganz Deutschland so ansprechend - zum gemeinsamen Essen und Unterhalten, wie in der Luisenstraße. Nach dem Konzert sitzen die Zuhörer verschiedener Nationen zusammen, essen und reden.