Gefühlvoller Tango schon vor 12 Uhr

Altlandsberg (MOZ) "Und sie tanzen einen Tango" intonierte die Singegemeinschaft Märkisches Ufer ganz gefühlvoll am Sonnabend. Und das, obwohl noch nicht einmal die Mittagsglocken von der Kirche nebenan geläutet hatten. Das war den teilnehmenden Chören am diesjährigen Sängerfest aber auch nicht das Wichtigste. Quer durch die Jahreszeiten und die Gesellschaftsschichten gingen die Titel der Chöre unter Leitung von Johanna Blumenthal. Während die einen auf der improvisierten Bühne sangen, blätterten die Nächsten rasch noch einmal ihre mitgebrachten Noten durch. "Das ist ein sehr stimmungsvolles Fest", sagt Christoph Wagner, einer der Sänger des extra eingeladenen Gastchores. Er singt unter Leitung von Joachim Kromes im "Chorissimo" aus Charlottenburg. "Wir kennen Johanna Blumenthal privat von ihrer Datsche her", erzählt Wagner, man sei ins Gespräch gekommen und prompt eingeladen worden.