Markenzeichen Hähnewettkrähen

Neulangsow (MOZ) Es war am Freitag genau zehn Jahre her, dass zehn Kleintierzüchter aus Neulangsow und Umland den Seelower Kleintierzuchtverein "Ziergeflügel & Exoten" D175 gegründet hatten. Der Vereinsgeburtstag wurde am Abend gefeiert - und der Wechsel an der Vereinsspitze angekündigt.

Im Dienst von Hahn, Huhn, Kaninchen und Co.: Mitglieder des Seelower Kleintierzuchtvereins "Ziergeflügel und Exoten" D 175 stießen am Freitagabend im Neulangsower Festzelt auf den 10. Geburtstag ihres Vereins an.

Im Hobbykeller von Peter Oehmichen seien die Zehn damals zusammen gekommen, die einen neuen Verein gründen wollten, erinnerte Ralf Schmidt zu Beginn seiner Festrede am Abend, im regensicheren Festzelt. Denn mit dem alten, dem D336-er Verein, den Ralf Schmidt einst mit gegründet und lange geleitet hatte, gab es Zoff. Dass der damals wie heute nicht zwischen allen Werbig-Langsowern herrschte und herrscht, betonte ein Gast der Jubiläumsfeier: Ortsvorsteher Wolfgang Kadler.

"Dir verdanke ich meinen eigenen Weg als Kleintierzüchter. Du hast damals für mich als Siebenjährigem meinen Aufnahmeantrag geschrieben", erinnerte Kadler in seinem Grußwort, an Ralf Schmidt gewandt. Der leitet auch den neuen Kleintierzuchtverein von Beginn an.

Auf der Suche nach einem passenden Vereinsnamen sei den Vereinsgründern damals zum einen die Tatsache zu Hilfe gekommen, dass Schwiegersohn Mario Schmidt gerade mit der Zucht von Kanarien und Sittichen begonnen hatte. Und zum anderen der Umstand, dass Werbig und Langsow in die Kreisstadt eingemeindet worden waren. So wurde der neue Kleintierzuchtverein ein Seelower.

Dass die inzwischen 14 Zuchtfreunde dies nicht nur dem Namen nach sind, sondern auch leben, betonte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder in seinem Grußwort. Er lobte das Engagement der Neulangsower Züchter, die sich unter anderem an Stadt- und Schützenfesten beteiligt haben.

Dabei gelang den Kleintierzüchtern 2009 eine "Punktlandung", als genau am Tag des Stadtfestes die Küken im Brutapparat auf dem Seelower Marktplatz öffentlichkeitswirksam schlüpften. Hohe veterinärmedizinische Auflagen würden dem Verein solche Ausstellungen inzwischen leider unmöglich machen, bedauerte Ralf Schmidt in seiner Festrede.

Berühmt geworden sind die Mitglieder des D 175-Vereins vor allem durch einen in der Region bislang einmaligen Wettbewerb - das Hähnewettkrähen. Es ist seit 2008 schon zehn Mal ausgerichtet worden, einmal auch zum Stadtfest in Seelow. Nur im vorigen Jahr musste es krankheitsbedingt ausfallen.

Seit 2010 finden das Hähnewettkrähen und sonstige Aktivitäten des Seelower Kleintierzuchtvereins auf dem Platz am Neulangsower Ortseingang statt. Denn den hat der Verein 2009 in Pflege genommen - und damit eine "Dreckecke" beseitigt, wie Ortsvorsteher Wolfgang Kadler lobte. Im Gegenzug haben Ortsbeirat und Stadtverwaltung geholfen, das Neulangsower "Tor" auszugestalten. Zum Beispiel durch das Aufstellen eines Stromkastens. Über den kann auch der Weihnachtsbaum beleuchtet werden, der im vorigen Jahr erstmals dort aufgestellt wurde.

In seiner Festrede erinnerte Ralf Schmidt an gemeinsame Aktivitäten der Vereinsmitglieder, wie Radtouren, Angelausflüge, Konzertbesuche in Seelow, den Besuch von Kleintierausstellungen in der Region und die Mitgestaltung von Dorffesten in Werbig.

Hoffnungsvoll für die Zukunft des Vereins stimmt Ralf Schmidt unter anderem die Tatsache, dass in diesem Jahr mit Wilfried Flug und René Korn zwei neue Zuchtfreunde dem Verein beigetreten sind. Und dass es mit der siebenjährigen Leonie-Merle Schmidt - der Urenkelin des Vereinschefs - eine Nachwuchszüchterin gibt. Sie züchtet Kaninchen und stärkt den geheimen Ruf des Vereins als "Familie Schmidt und Freunde".

Ralf Schmidt dankte auch jenen, die den Verein unterstützen, ohne Mitglied zu sein. Zum Beispiel Monika Tauchmann, Ina Schmidt sowie Waltraud Budich und Manfred Reichmut, die bei der Vorbereitung von Veranstaltungen helfen. Bauunternehmer Bert Friedrich stellte dem Verein unentgeltlich zwei Garagen als Materiallager zur Verfügung, der Ortsbürgermeister, Seelows Bürgermeister und Jörn Albrecht sponserten Pokale und Medaillen fürs Hähnewettkrähen.

Bevor es am Freitagabend ans Büfett ging, verkündete Ralf Schmidt noch: Er werde sich als 71-Jähriger auf der Wahlversammlung des Vereins am 12. August von der Vereinsspitze zurück ziehen.