Kinder stellen Odernixe beim Dorffest vor

Altranft (MOZ) Dorf und Museum Altranft haben am Sonnabend in der lauschigen Atmosphäre des Schlossparks gefeiert. Bühne Stände und Festzelt gruppierten sich um die Tanzfläche und Besucherplätze. Viele Eltern verfolgten das Theaterstück von der Odernixe Binnelta, das die Mädchen und Jungen des Kindergartens auf dem Land Altranft nach der Uraufführung am Freitagabend im Berg-Schmidt-Hof zum zweiten Mal inszenierten.