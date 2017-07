Großeinsatz nach schwerem Unfall

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Besatzungen dreier Krankenwagen, zweier Feuerwehrfahrzeuge und mehrerer Streifenwagen der Polizei mussten am Sonnabendnachmittag nach einem schweren Unfall auf der Kreuzung Rosa-Luxemburg-/Karl-Liebknecht-/Leipziger/Kieler Straße am Kleistpark zum Einsatz kommen. Um 16.18 Uhr waren auf der Kreuzung, die ihrer Größe wegen gern auch "Europakreuzung" oder "Weltknoten" genannt wird, zwei Pkw aus Märkisch-Oderland und dem Landkreis Teltow-Fläming zusammengestoßen.

Der mit vier Menschen besetzte Pkw aus MOL kam die Rosa-Luxemburg-Straße hochgefahren und fuhr geradeaus weiter in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Am Steuer saß laut Polizei eine 38 Jahre alte Frau. Nach Zeugenaussagen zeigte ihre Ampel bereits Rot, sie fuhr trotzdem weiter. Auf der Kreuzung stieß ihr Pkw dann mit jenem aus Teltow-Fläming zusammen, der die Kieler Straße in Richtung Leipziger Straße befuhr und der bereits Grün hatte. In diesem Auto saß allein der Fahrer.

Bei dem heftigen Zusammenprall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen verletzt. Die Unfallverursacherin und ihre drei Mitfahrer wurden zur Behandlung ins Klinikum gebracht, der Fahrer des Pkw aus Teltow-Fläming wurde vor Ort behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf 13 000 Euro geschätzt. Unfallaufnahme, Pkw-Abtransport und Fahrbahnreinigung dauerten bis um 17.40 Uhr.