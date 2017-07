Abgeordnete regeln Rang im Straßenbau

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587556/

Die Abgeordneten werden über den Vorschlag abstimmen, den dreieckigen Platz am "schwarzen Netto" nach der polnischen Partnerstadt in "Suleciner Platz" umzubenennen. Außerdem geht es um den Ausbau Feldstraße in Bornow von der Hauptstraße bis zur Straßenmeisterei. Weitere Themen sind der Bebauungsplan "Am Stadtfeld", die Änderung des Flächennutzungsplans "Wohngebiet am Mühlenberg" samt Bebauungsplan und Flächentausch und die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Industriestraße.

Ein weiteres Thema, mit dem sich die Abgeordneten befassen, ist eine Prioritätenliste für den weiteren Ausbau von Straßen. Nicht zuletzt soll eine Satzung beschlossen werden, die das Bestattungswesen regelt. Für den Friedhof in Kohlsdorf ist eine Änderung der Gebührensatzung vorgesehen. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung geht es um die Neuverpachtung des Bootshauses. Die Stadtverordnetenversammlung ist öffentlich, eine Einwohnerfragestunde ist vorgesehen.