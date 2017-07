Investitionen in Turnhalle und Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Falkenbergs Gemeindevertreter beschäftigen sich bei ihrer heutigen Sitzung vor allem mit Baumaßnahmen an der Grundschule Falkenberg, die in den Sommerferien realisiert werden sollen. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, soll die Schule energetisch saniert werden. Ferner entscheiden die Gemeindevertreter über eine Investition, die die Akustik in der Turnhalle verbessern soll. Wie ein Akustiklabor festgestellt habe, hallt der Schall zu lange nach, heißt es in der Vorlage. Absorptionsplatten sollen das Echo schlucken. Ferner geht es um einen Antrag des Falkenberger Kleintierzuchtvereins, die Turnhalle für Veranstaltungen nutzen zu dürfen. Die Gemeindevertreter entscheiden zudem, wie Spendenmittel verwendet werden