Weltverbesserung und Todessehnsucht

Buckow (MOZ) Ausverkauft! Das Kaminzimmer im Brecht-Weigel-Haus mit Blick auf den See war am Sonnabend restlos voll. Nun, das Stück "Bilder deiner großen Liebe" brauchte nicht viel Platz. Nur ein Musiker, eine Videowand und natürlich die Hauptdarstellerin. Kinga Schmidt als durchgebrannte Jugendliche hat nicht viel zum Leben. Ein Rucksack, der alle Kostüme beherbergt, reicht völlig. Und der Musiker Richard Schwabe, der im Stück so eine Art Straßenmusiker gibt, sitzt meistens brav auf einem Hocker.

So hat Isa, pubertierende Ausreißerin, genug Raum, um sich zu entfalten. Regisseur Kay Wuschek, Intendant der Parkaue, lässt seine Protagonistin etwas atemlos durch die Zeit eilen. Vorblicke, Rückblicke, Mädchenträume und leise Erotik einer Heranwachsenden werden zu einem Roadmovie verwoben.

Nicht von ungefähr unterhält sich die Heldin mit einem imaginären Weberknecht auf der Schulter, scheinbares Sinnbild eines roten Fadens.

Der Text von Kultautor Wolfgang Herrndorf, bekannt durch "Tschick", ist ein Monolog von Weltverbesserung, Allmachtsfantasien und Todessehnsucht, etwas konfus, aber dem Leben eines Jugendlichen durchaus nah. Keine Scheu vor F-Wörtern, die allerdings aus dem Munde von Kinga Schmidt etwas lieblich geraten und die Zornigkeit verletzter junger Menschen vermissen lassen.

Die Videoeinblendungen immer sehr punktgenau und passend zum Text. Die Musik untermalt, man ist an alte Stummfilmmusik erinnert, ebenfalls das Geschehen welches die Heldin vorführt. So eilt sie durch eine Erwachsenenwelt um sich, am Ende mit einer Pistole, die sie auf einer Mülldeponie gefunden hatte, selbst zu töten. Wunderbar umgesetzt als Befreiung durch das Öffnen der großen Flügeltür zum See. Wie als Metapher für noch einmal reißt da der Himmel auf, um "dich, Mensch, zum Sterben zu begrüßen". Leider wurde im Stück kein Grund geliefert, warum die Ausreißerin zu diesem finalen Schluss gelangt. Sei es drum, das Publikum war begeistert und dankte der Darstellerin nebst Musiker mit lang anhaltendem Beifall.