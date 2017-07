artikel-ansicht/dg/0/

Mit einer klaren Forderung an Russland im Ukrainekonflikt übt US-Außenminister Rex Tillerson den Schulterschluss mit der prowestlichen Führung in Kiew. "Russland muss den ersten Schritt zu einer Deeskalation machen", sagte Tillerson bei einem Kurzbesuch in der Ukraine am Sonntag im Anschluss an den G20-Gipfel. Dies habe er in Gesprächen mehrfach deutlich gemacht.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte, er hoffe auf neue Verhandlungen über die Lage im Kriegsgebiet Donbass noch in diesem Sommer. Voraussichtlich gebe es zur Vorbereitung noch im Juli ein Telefonat mit Kremlchef Wladimir Putin, Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Der Kreml in Moskau bestätigte ein geplantes Telefonat. Ein Datum stehe noch nicht fest.

Im Donbass kämpft das ukrainische Militär seit 2014 gegen prorussische Separatisten. Russland sieht sich in dem Konflikt als Vermittler und nicht als Konfliktpartei.

Beim G20-Gipfel in Hamburg hatten sich am Freitag erstmals US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin persönlich getroffen. Zudem hatte Putin mit Merkel und Macron über die Lage in der Ostukraine beraten - ohne einen Durchbruch.

Tillerson sagte, die USA seien enttäuscht, dass es keine Fortschritte bei der Umsetzung des Friedensplans für die Ostukraine gebe. Daher hätten die USA mit dem Diplomaten Kurt Volker einen Sondergesandten ernannt, der den Prozess vorantreiben solle. Der frühere Botschafter bei der Nato gilt als Verfechter einer harten Linie gegen Moskau.

Die USA hatten bislang Deutschland und Frankreich die Vermittlung im Ukrainekonflikt überlassen. Washington stützt die Ex-Sowjetrepublik aber mit Militärausbildern und hat Sanktionen gegen Moskau verhängt.

UN-Generalsekretär António Guterres sagte Kiew bei einem eigenen Kurzbesuch humanitäre Hilfe zu. Am Sonntag und Montag wurde auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew erwartet. In der Ukraine trat am Sonntag ein Gesetz in Kraft, in dem sich das bislang blockfreie Land einen Beitritt zur westlichen Allianz zum Ziel setzt.